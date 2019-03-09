В тюменском санатории детей учат методам познания мира

Естественно - научная смена "Я хочу познать весь мир!" для детей стартовала в оздоровительно-образовательном центре санаторного типа "Серебряный бор". Программа ориентирована на становление у детей научного мировоззрения, освоение методов познания мира.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, участие в смене принимают ребята из разных районов региона. Они научатся находить и обобщать нужную информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получат навыки критического восприятия информации, разовьют способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, изобретательность.

По задумке проекта, юный ученый стремится познать весь мир. Его учитель однажды поведал ему историю, что где-то на свете есть волшебная книга, на каждой странице которой есть неразгаданная тайна. Раскрыв ее, человек обретает новые знания. Но книга утеряна. Тогда юный ученый просит ребят помочь найти волшебную книгу и восстановить утерянные знания.

Атмосфера игры будет сохраняться в течение всей смены. Выполняя непростые задания, школьники смогут найти волшебную книгу, открыть тайны Земли и создать новый химический элемент.

