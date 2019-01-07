Диспансеризацию прошли более 30% жителей Тюменской области

Ежегодны плановый диспансерный осмотр охватил свыше 30% жителей Тюменской области в 2018 году. Массовые профилактические скрининги здоровья позволяют активно выявлять заболевания на ранних стадиях, поддающихся эффективному лечению, отмечают в департаменте здравоохранения региона.

По итогам прошлогодней диспансеризации впервые зарегистрировано свыше 18 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе 1 случай туберкулёза, более 300 случаев сахарного диабета, 39 случаев глаукомы, около 190 случаев новообразований, в том числе 143 - злокачественных, потенциально эффективно излечиваемые на ранних стадиях.

О неформальном характере проведенной диспансеризации свидетельствует то, что по ее результатам в т2018 году впервые было назначено лечение 18,5% обследованных – это более 42,2 тыс. человек, из которых около 60% - в возрасте до 60 лет. А 259 человек сразу направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи (аортокоронарное шунтирование, коронарография, протезирование суставов).