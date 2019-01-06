В Тюменском районе поздравили семейную пару с золотой свадьбой

Семья Гармановых, проживающая в Богандинском Тюменского района, отпраздновала полувековой юбилей со дня свадьбы. Семейную пару поздравили члены Совета ветеранов, органов соцзащиты, специалисты Дома культуры и бывшие коллеги.

Эльвира Васильевна приехала в Богандинку в 1968 году. Работала в вечерней школе, где познакомилась со своим будущим мужем Александром. Два года работала в поселковом Совете бухгалтером, а в 1976 получила приглашение работать учителем химии и биологии в Богандинскую школу №2. Здесь она и трудилась до самой пенсии. Ее муж Александр Матвеевич – коренной житель села, трудился в леспромхозе, а после его расформирования перешел работать в военное лесничество.

У супругов трое детей – две дочки и сын, есть внуки. Эльвира Гарманова основала школьную музейную комнату, где много лет проводит экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми для детей и подростков. Когда темой мероприятия стала семья, Эльвира Васильевна сама стала приглашенным гостем и рассказала о своей жизни и мудром опыте подрастающему поколению, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".