Деды Морозы из школ и детсада Винзилей стали участниками конкурса

В поселке Винзили состоялся конкурс "Зимняя сказка", в котором приняли участие четыре пары Дедов Морозов и Снегурочек. Герои представляли разные учреждения – детский сад "Малышок", Винзилинскую среднюю школу, централизованную библиотечную поселку и Детскую школу искусств "Мечта".

По условиям первого поселкового конкурса Деды Морозы и Снегурочки представляли

новогоднюю программу, в которую входили визитка, поздравление жителей и игра со зрителем. Участники проявили все свои таланты: пели, играли на баяне, танцевали, соревновались в оригинальности и угощали зрителей сладостями.

Награждение проходило по номинациям: "самыми народными" стали Дед Мороз и его "внучка" из детского садика, статус "самых добрых" получила пара из школы, "самыми веселыми" оказались Дед Мороз и Снегурочка из библиотеки, а лидерами по итогам всего конкурса признаны сказочные герои детской школы искусств, пишет "Мой портал".