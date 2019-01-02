Тюменцы подводили итоги года в социальных сетях

Тюменцы рассказывали о своих достижениях и новых начинаниях в 2018 году в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм, используя хэштег #мывелисебяхорошо. Новогодний челлендж запустил сервис быстрых регистраций TMN-ID. Делясь впечатлениями, горожане также участвовали в розыгрыше "From деда with love 2019".

Например, Михаил Воробьев поделился, что в 2018 году освоил новую профессию и начал проводить занятия по дизайну. Елена Костомахина отметила, что год выдался тяжелым в эмоциональном плане, но при этом заставил пересмотреть свои взгляды, мысли и планы. Кто-то впервые сел на шпагат, кто-то уехал за границу. Некоторые тюменцы смогли презентовать свои проекты. Посетили свадьбы друзей, подарили множество улыбок и воспитали счастливых детей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Между участниками челленджа разыграли 19 призов: Iphone 8 Plus, брендированные толстовки, рюкзаки, кружки, термосы, кепки, курсы копирайтинга, экскурсии в музеи и другие подарки от проектов сервиса.