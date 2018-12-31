Гостей Затюменского экопарка ждет море развлечений в новогодние каникулы

Фото ЦКиТ "Тюмень"

Праздничная площадка "Затюменские сказки" открылась 30 декабря в Затюменском экопарке. На протяжении всех новогодних каникул ежедневно кроме 1 января с 13:00 до 14:00 здесь будет проходить развлекательная программа для детей, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Экопарк Затюменский быстро превратился в одно из любимых мест для семейного отдыха и досуга горожан. Здесь можно покататься на лыжах и с горок, дети и подростки с удовольствием играют на детских площадках в любую погоду. А согреться в этот предпраздничный морозный день им помогла зажигательная программа, подготовленная центром культуры и творчества "Тюмень".

Веселые ведущие-казаки вовлекли ребят в подвижные игры и предложили вместе сочинить первую "Затюменскую сказку". Помочь им вызвались Дед Мороз и Снегурочка. И даже Баба Яга, которая хотела помешать этой творческой затее, пообщавшись с ребятами, встала на путь исправления и помогла написать новогоднюю сказку, наполненную счастьем и добротой.

Завтра, 31 декабря, с 13:00 до 14:00 в Затюменском экопарке пройдет программа "Затюменские папины сказки". Пока мамы готовят дом праздничные столы, папы вместе с детьми поучаствуют в забегах за зеленым горошком, виртуозном скатывании с горок и других ответственных испытаниях.

2 января здесь в это же время пройдет новогодняя программа для всей семьи, 3 января – традиционные казачьи игрища. 4 января всем желающим предлагают поучаствовать во взятии снежной крепости, а 5 – в массовых играх в снежки. 6 января в Затюменском выберут самую привлекательную Бабку Ежку, 7 января гостям представят сказу о Рождественской звезде. 8 января состоится парад Дедов Морозов и забег Снегурочек, а 9 января объявлено Днем пингвина! Участие во всех мероприятиях бесплатное, а самые активные ребята получают сладкие угощения.