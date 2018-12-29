На базе отдыха "Верхний бор" отдыхать можно круглый год

База отдыха "Верхний Бор" приглашает тюменцев и гостей города с пользой провести время. Кроме зимних забав на базе работают термальные источники, а также есть возможность остановиться в комфортабельных номерах и домиках.

СПА-отель "Источник" расположен на территории базы отдыха "Верхний бор" на берегу озера Верхнее Кривое. Он включает в себя открытый бассейн с горячей минеральной водой и гидромассажами, кафе и СПА-центр: хамам, инфракрасная и финская сауны, джакузи и купели, косметический кабинет, солярий, кедровые бочки и гидромассажные ванны, массажный кабинет, зона релаксации, спортивные тренажеры. Непосредственно у бассейна расположена сауна. Также рядом есть гостиничные номера разной вместимости и разной комфортности.

В гостиничном комплексе "Открытый термальный бассейн" кроме комфортабельных номеров расположены кафе "Аквамарин", бильярдная, раздевалки и душевые. Рядом большой открытый термальный бассейн с минеральной водой, в котором установлены различные гидромассажные установки и водопады.

Гостиница "Сосновая" расположена в окружении вековых сосен в центре базы. Номера от двух- до четырехместного размещения, оборудованы телевизорами, холодильниками. Данная гостиница эконом-класса: удобства (душ, туалет, умывальная комната) расположены отдельно на этаже.

На базе отдыха расположены коттеджи разной комфортности и вместимости: от одноэтажных двухместных до трёхэтажных двенадцатиместных. Около всех коттеджей установлены мангалы.

Разнообразить свой досуг и найти занятие себе по душе сможет каждый гость базы отдыха. Самыми популярными и массовыми видами отдыха являются: ледовые горки, катки, лыжня. Также в пункте проката всегда можно найти лыжи, санки, ледянки, снегокаты, коньки (работает услуга заточки коньков). Круглый год к услугам отдыхающих: пейнтбол, тир (винтовки, луки, арбалеты), настольный теннис, аэрохоккей, бильярд, квадроциклы.

База работает круглый год, семь дней в неделю. База отдыха "Верхний Бор" — отдыхай правильно!

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