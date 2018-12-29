Зимние святки во всей красе представили тюменцам

В Тюмени на сцене колледжа искусств состоялся грандиозный концерт "Зимний разгуляй". На сцене развернулся целый обряд зимних святок, а руководитель ансамбля "Росстань" Лилия Демина выступила в главной роли.
Зрители увидели ряженых, посмотрели на вечёрки. В программе развернулось целое обрядовое действо, которое представило зимние святки во всей красе. Приняли участие в представлении и ансамбли "Яромилъ" и "Радовесъ".
Кроме того, гостей ждали зажигательные песни и пляски. Перед концертом для всех желающих работала предновогодняя ярмарка от приглашенных мастеров. На ней можно было приобрести изделия ручной работы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru