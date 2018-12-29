Зимние святки во всей красе представили тюменцам

15:32 29 декабря 2018
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Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

В Тюмени на сцене колледжа искусств состоялся грандиозный концерт "Зимний разгуляй". На сцене развернулся целый обряд зимних святок, а руководитель ансамбля "Росстань" Лилия Демина выступила в главной роли.

Зрители увидели ряженых, посмотрели на вечёрки. В программе развернулось целое обрядовое действо, которое представило зимние святки во всей красе. Приняли участие в представлении и ансамбли "Яромилъ" и "Радовесъ". 

Кроме того, гостей ждали зажигательные песни и пляски. Перед концертом для всех желающих работала предновогодняя ярмарка от приглашенных мастеров. На ней можно было приобрести изделия ручной работы.

Теги: культура
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