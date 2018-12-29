Зимние святки во всей красе представили тюменцам

Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

В Тюмени на сцене колледжа искусств состоялся грандиозный концерт "Зимний разгуляй". На сцене развернулся целый обряд зимних святок, а руководитель ансамбля "Росстань" Лилия Демина выступила в главной роли.

Зрители увидели ряженых, посмотрели на вечёрки. В программе развернулось целое обрядовое действо, которое представило зимние святки во всей красе. Приняли участие в представлении и ансамбли "Яромилъ" и "Радовесъ".

Кроме того, гостей ждали зажигательные песни и пляски. Перед концертом для всех желающих работала предновогодняя ярмарка от приглашенных мастеров. На ней можно было приобрести изделия ручной работы.