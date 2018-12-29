Тюмень за день: 28 декабря

Фото Ирины Алькаевой

В Рождество от Знаменского собора пустят бесплатные автобусы

В Тюмени временные автобусные рейсы будут организованы в ночь с 6 на 7 января от Знаменского кафедрального собора.

Топ-10 событий Тюменской области за 2018 год

Рейтинговое агентство "Сибирь", основываясь на данных мониторинга средств массовой информации и общественного мнения, составило рейтинг событий 2018 года, которые отразились на развитии Тюменской области и жизни населения.

В новогодние праздники в Тюмени усилят контроль за вывозом мусора

С 1 по 9 января 2019 года региональный оператор обеспечит усиленное дежурство своих сотрудников. С начала нового года контейнеры будут опустошаться в ежедневном режиме. Но в новогодние праздники число рейсов будет увеличено.

Тюменские ученые считают, что в изменении климата в Арктике виноват не только человек

Ученые ТюмГУ Александр Васильев и Глеб Облогов совместно с сотрудниками Тюменского научного центра СО РАН, МГУ и Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. Грамберга оценили содержание и происхождение метана в подземных льдах и мерзлых отложениях на побережье и шельфе Карского моря. В изменении климата в Арктике, вопреки распространенному мнению, виноват не только человек.

Тюменцы назвали самое интересное культурно-развлекательное событие 2018 года

Тюменцы выбрали самые интересные и запоминающиеся события, произошедшие в нашем регионе в 2018 году. Соответствующий опрос прошел в популярном информационно-развлекательном сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72".