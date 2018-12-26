Череду открытий елок и новогодний утренник организовал Дом культуры "Орфей"

Фото: ДК "Орфей"

Открытие елки и новогодний утренник организовал Дом культуры "Орфей" в минувшие выходные для жителей разных районов города.

Открытие елок состоялось в Комарово, Березняках, поселке Верхний Бор и у ДК "Орфей". Дети с огромной радостью участвовали в конкурсах, которые придумали сказочные герои Зима, Кикимора и Баба Яга. Все танцевали под веселую новогоднюю музыку, рассказывали стихи. В конце праздника все получили заветные подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

На новогодний утренник, который состоялся в ДК "Орфей", ребята пришли в разных костюмах: принцы, принцессы, гномики, зайчики, белочки рассаживались по местам и с нетерпением ожидали прибытия Деда Мороза и Снегурочки.

Во время игровой программы дети разгадывали загадки, танцевали вместе со Снеговиком и Лисенком для того, чтобы встретиться с Поросенком. После пожеланий и стихов все получили подарки и весело фотографировались вместе со всеми сказочными персонажами. Дети и родители были рады встретить волшебный праздник в ДК "Орфей".