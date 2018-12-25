Александр Моор отметил Юлию Шакурскую как сильного руководителя

В Тюмени прошла пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора. Одним из вопросов от журналистов стал вопрос про уход с поста директора департамента культуры Виктора Новакаускаса и генерального директора ТКТО Юлии Шакурской.

Губернатор отметил, что сожалеет о том, что Юлия Шакурская покинула свой пост по собственному желанию. "Она была сильным руководителем, проработала три года на этом посту. С ее помощью, было реализовано очень много важных проектов в сфере культуры", - отметил губернатор. После, пожелал ей здоровья и дальнейших успехов в работе и личной жизни.

О том, кто же займет пост директора ТКТО и директора департамента культуры, тюменцы и СМИ узнают после нового года, отметил глава региона.