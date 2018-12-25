В 2018 году тюменской ГИБДД вынесено штрафов на 894 млн рублей

Встретить Новый год без долгов по штрафам за нарушения советует тюменцам ГИБДД. В 2018 году подразделениями Госавтоинспекции Тюменской области было вынесено более 1,2 млн постановлений о штрафе на общую сумму 894 млн рублей. Процент взыскания штрафов составил более 78%.

В отношении нарушителей, не уплативших штрафы в установленные законом сроки (не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу), автоинспекторами в 2018 году было возбужденно более 6,2 тысяч дел. По результатам их рассмотрения судом вынесено более 5 тысяч постановлений о штрафе, около 300 — об административном аресте и более 500 — о назначении наказания в виде обязательных работ.

"Стимулом для добровольной и своевременной оплаты штрафов является уже больше двух лет действующая в российском законодательстве норма, позволяющая уплачивать административные штрафы за большинство нарушений правил дорожного движения в размере 50%. Это правило действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности", — напоминают в Госавтоинспекции Тюменской области.

Узнавать о новых штрафах можно с помощью онлайн-сервиса "Проверка штрафов" портала госуслуг.