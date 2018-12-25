В галерее сувениров "Легенды Сибири" работает выставка "Солнечный конек"

Фото предоставлено ДК "Водник"

Уникальные деревянные игрушки можно увидеть на выставке деревянного зодчества Святослава Шитова "Солнечный конек". Она открылась в Галерее сувениров.

Открытие персональной выставки сотрудника Дома культуры "Водник"- руководителя студии "Традиционная тюменская деревянная игрушка" Святослава Шитова - "Солнечный конёк" состоялось в декабре. В мероприятии поучатвовали первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов и поддержал депутат Алексей Салмин. Много говорили о традициях деревянного зодчества, его истории и развитии в Тюменской области.

Святослав Шитов в поездках по деревням Тюменской области общался со старожилами, собирал обереговые игрушки. Они представлены на выставке, некоторым около 150 лет. ПО словам мастера, в каждой росписи, детали заключен символ. Например, по наличникам можно понять, кто живет в доме, на чьи деньги он построен, сколько детей в семье.

В следующем году знаменитой сказке Петра Ершова исполнится 155 лет. На открытии выставки появилась идея организовать к этой дате Всероссийский детский конкурс деревянной игрушки. Главным героем станет Конек-Горбунок. По итогам конкурса выпустят альбом с фотографиями вырезанных игрушек и в галерее сувениров "Легенды Сибири" откроется целая экспозиция.