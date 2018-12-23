Тюменцы открыли для себя мир политики

Проект "Политическая кухня" завершился в Тюмени. 22 декабря состоялся финальный эфир, на котором объявили имена победителей. Лидеры получили не только призы, но и возможность стать частью команды Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе и побывать на экскурсии в Государственной Думе РФ.

В этом году за место на политической кухне боролись не только подкованные тюменцы, но и желающие приоткрыть дверь в мир политики. На участие в проекте было подано 46 заявок, в течение месяца они посещали образовательные встречи, лекции и мастер-классы. Проект включал шесть тематических блоков: "Бизнес и политика", "Исполнительная власть", "Имидж политика", "СМИ", "Система избирательного права" и "Партийная система". На каждой проектной встрече участники получали баллы – за посещение, за активность, выполнение домашнего задания и т.д.

Финалистами проекта стали пять человек: лидерами по количеству баллов стали Евгений Цимбалов и Дарья Якушева, ненамного от них отстали Анастасия Ялунина, Иван Стешенцев, Станислав Реутов. Также оргкомитет проекта решил, что участник Федор Маслов, занявший по баллам шестое место, может принять участие в финале проекта и побороться за главный приз, пишет "Мой портал".

В прямом эфире финалисты выступили с предвыборной речью "Почему я должен стать победителем проекта", анонсировали свой проект или законодательную инициативу.