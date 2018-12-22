В Уватском районе подвели итоги строительного сезона

Уватское и Трутасское сельские поселения стали лидерами по вводу жилья в Уватском районе по итогам 11 месяцев 2018 года. Всего в муниципалитете введено 7,7 тысяч квадратных метров жилья, сообщает "Тюменская линия".

В Увате и Туртасе введены 14 и 13 индивидуальных жилых домов соответственно. Следует за ними Демьянское сельское поселение: в 2018 году здесь введено 9 единиц жилья. К концу 2018 года планируется ввести более 9 тыс. кв. метров.

"Главы поселений несут основную нагрузку, связанную с обеспечением жизнедеятельности людей. Это ежедневная, кропотливая работа, которая всегда на виду у жителей с одной стороны, и под контролем многочисленных вышестоящих инстанций с другой. Не бросать глав одних, быть рядом и оказывать помощь в сложных ситуациях – задача, которую ставлю перед собой и всеми подразделениями администрации района", – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.

Определить первостепенные цели по благоустройству населенных пунктов, рассмотреть и обсудить с жителями схемы расстановки контейнерных площадок, проанализировать состояние водопроводных сетей – такие задачи поставлены перед главами муниципальных образований района. Общую для всех поселений проблему организации пожаротушения глава предложил решать вместе с привлечением, в том числе, средств районного бюджета.