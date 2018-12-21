На главном катке Тюмени горожане могут найти подарок от директора драмтеатра

В преддверии Нового года директор драмтеатра Сергей Осинцев приготовил сюрприз для жителей и гостей города. На главном городском катке он спрятал подарок, который сможет забрать любой желающий. Для этого нужно просто найти голубую коробочку с логотипом VR-спектакля, оставленную Сергеем Осинцевым на ледовой площадке. В ней он оставил билеты на первый в России VR-спектакль "В поисках автора", который проходит на сцене молодежного театрального центра "Космос".

В видеоинструкции Сергей Осинцев дает подсказки, где искать подарок, а также предлагает тюменцам приобщиться к культурной жизни города и прийти на последние в этом году показы первого в России виртуального спектакля "В поисках автора".

VR-спектакль – это новая театральная форма, которая объединяет театр и кино. Зритель здесь фактически становится непосредственным участником действия. Часть спектакля публика смотрит в VR-очках и, таким образом, оказывается в различных пространствах, снятых в формате 360 градусов.

Те, кому посчастливится найти подарок от Сергея Осинцева, посетят последние в этом году показы виртуального спектакля бесплатно, а тот, кто не успеет завладеть этим сюрпризом, но хочет посетить эту театральную постановку необычного формата, еще может успеть купить билеты на оставшиеся даты: 25 декабря и 26 декабря. Начало спектаклей: 19:00 и 21:00.