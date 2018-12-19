Культурная афиша Тюмени на январь: концерты, спектакли и детские постановки

В январе тюменцам представится возможность посмотреть любимые многими спектакли в Тюменском драмтеатре, порадовать детей детскими новогодними постановками и насладиться живой музыкой на концертах в филармонии. Подробнее – в топе интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень".

В новогодние каникулы на сцене ТБДТ появится волшебный мир Востока, благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, зажигательным танцам и песням, полетам на ковре-самолёте, чудесам и превращениям. Спектакль "Сказки 1001 ночи" придется по душе как детям, так и взрослым.

В первых числах января тюменцы смогут провести время всей семьей на кукольных спектаклях. Постановку "Умка" покажут на сцене ДК "Нефтяник" 2 и 3 января, а "Битва магов или выпускной в школе волшебников" ожидает юных зрителей 2, 3 и 8 января в Театре кукол.

В Тюменской филармонии 5, 9 и 13 января продолжится "Рождественский фестиваль". В рамках фестиваля состоятся концерты: "Романс в большом городе", Хор Свято-Данилова монастыря, ТФО и ФабиоМастранжело.

Спектакль "Молодость", номинированный на театральную премию "Золотая маска", тюменцы смогут увидеть 10 января. Что случится, если вдруг все женщины одновременно обратят свое пристальное внимание на одного молодого человека? Иван Тургенев написал пьесу "Месяц в деревне" в 30 лет. Режиссер Данил Чащин и актеры ТБДТ просят зрителей забыть на время о том, что говорили об Иване Сергеевиче в школе и почувствовать ритмы и желания этого молодого человека.

"Парфюмер" - спектакль, который Дмитрий Ефимов хотел поставить на протяжении последних 5 лет. И вот в январе тюменцы снова смогут увидеть этот потрясающий хореографический спектакль.Каждый танец в этом шоу - стремление найти аромат, который сводит с ума. Это история одного талантливого парфюмера, страсть и одержимость которого толкнули на преступление.

Также в январе тюменцам представится возможность увидеть спектакль театра им. Евгения Вахтангова "Фальшивая нота". В главных ролях - Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов. Это почти детективная история, где жертва и палач подчас меняются местами и держат зал в напряжении в течение всего спектакля.