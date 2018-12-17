Тюменцы могут защитить себя от пищевой непереносимости

Традиционное изобилие новогоднего застолья нередко заканчивается печально. Причиной этого может стать не только переедание, но и употребление продуктов, заведомо не рекомендованных конкретному человеку по причине пищевой непереносимости.

Установить, какие именно продукты питания могут спровоцировать негативные процессы в организме, возможно только при экспертизе. С этой целью первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье" проводит экспресс-диагностику функционального состояния всего организма и пищевой тест.

Потребуется на это около часа. В результате обследуемый получит список из 800 продуктов, разделенных на три группы: рекомендованные, нерекомендованные и возможные к употреблению время от времени. Безболезненно и быстро специалисты с помощью специальной системы органных фильтров определят ферментный состав, частоты органов желудочно-кишечного тракта и определят их реакцию на тот или иной вид продукта. На основе рекомендованных продуктов врач-диетолог, эндокринолог и нутрициолог по желанию пациента подготовит оптимальный недельный рацион.

Как комментируют эксперты, соблюдение рекомендаций поможет избавиться от лишних килограммов, многих видов хронических заболеваний, обрести чистую кожу, здоровые волосы и крепкие ногти, быть в хорошей физической форме и продлить свою жизнь – полноценную и активную. Диагностика позволяет работать со взрослыми, детьми и беременными женщинами.

"Данная процедура будет полезна не только в преддверии праздников. Чем раньше тюменцы задумаются над тем, как влияет на них пища, тем быстрее они сбалансируют свой рацион, ориентируясь на индивидуальные потребности своего организма, станут здоровее, приведут себя в лучшую физическую форму и смогут избежать многочисленных проблем со здоровьем в будущем", - отметил кандидат медицинских наук Виктор Романенко.

Обследование рекомендуется проходить раз в сезон, так как в разное время года нужен разный набор региональных продуктов, чтобы питание было полезным и сбалансированным.

Узнать более подробную информацию о пищевом тесте и записаться на обследование онлайн можно на сайте glavnoezdorov.ru.