В ТИУ раздали более 1 млн рублей на бизнес-проекты

Конкурс технологических и предпринимательских проектов "СИП-АП" прошел в Тюменском индустриальном университете. На участие в нем заявились три десятка команд, презентовавших свои идеи перед экспертами — специалистами ТИУ, предпринимателями города и представителями органов власти.

Наибольшая сумма из призового фонда в 1,1 млн рублей досталась проекту команды Greenbox.

"Идея проекта заключается в том, чтобы сделать небольшой комплект для теплиц, который каждый владелец может поставить себе и не заморачиваться, если вдруг похолодает и нужно укрыть огурцы. Система сама будет регулировать температуру, освещение и полив растений", — рассказал руководитель Greenbox Павел Вохменцев.

Авторы идеи получили 300 тысяч рублей. В первую очередь Greenbox хотят сотрудничать с производителями теплиц в Тюмени, чтобы те предлагали покупателям теплицы вместе с их комплектом. В планах сделать более крупную партию и выйти на российский рынок.

По 200 тысяч рублей получили два проекта: команда WIPOT придумала устройство для беспроводной передачи энергии для дома, кофеен и предприятий, а команда ThermCAD разработала систему проектирования промышленного электрообогрева.

Гранты в 100 тысяч рублей разделили три проекта: команда Smart2Batt с устройством, которое поможет завести автомобиль при любых условиях, команда Xcode с системой совместного использования велосипедов в Тюмени, когда в режиме онлайн можно узнать, где есть свободный транспорт, а также команда smart-GTL с установками, с помощью которых можно из сырья газа получить продукт прямо на месторождении.

Один из специальных призов и награду в 50 тысяч рублей получила команда FacEye на развитие системы, которая будет проводить аутентификацию по лицу.

Организаторы конкурса – "Студенческая инновационная платформа" (СИП) Тюменского индустриального университета. "СИП" поддерживает молодежные инициативы и развитие малого предпринимательства.

Фото: Андрей Щербаков