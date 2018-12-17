Тюменских должников-алиментщиков навещают с утра пораньше

Визиты к должникам по алиментам продолжаются в Тюмени в рамках всероссийского рейда судебных приставов. Мероприятие организовано директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

В минувшую пятницу, 14 декабря, рейдовые мероприятия начались с шести утра. Уже к половине восьмого утра в отдел судебных приставов для привлечения к административной ответственности были доставлены 15 тюменцев, имеющих долги по содержанию детей или нетрудоспособных родителей.

"Кого-то из них застали еще спящими в кровати, кто-то с вечера продолжал распивать горячительные напитки. Всего к обеду по Тюмени и Тюменскому району было доставлено в отделы 19 должников", — рассказали об предварительных итогах мероприятия в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

По одному из адресов мужчина не пожелал ехать в суд и оплатил долг в 200 тысяч рублей. Остальные должники будут направлены на принудительные работы.