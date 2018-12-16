Тюменский ученый изобрел инновационный способ борьбы с незаконной вырубкой леса

Молодой тюменский ученый представил инновационный метод борьбы с незаконной вырубкой деревьев, который позволит выявлять преступление по сорванной ветке или сучку. Он основан на принципе дактилоскопии - познании личности по отпечаткам пальцев.

Автор проекта - сотрудник филиала НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Сибирской лесной опытной станции (СибЛОС), "Инженер года – 2017" и мастер спорта по биатлону Андрей Николаев. Он назвал свой метод "Биометрический учет древесины" и утверждает, что его применение не оставит браконьерам никаких шансов, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам ученого, у каждого дерева есть свой уникальный рисунок – годичные кольца. Такой рисунок можно сканировать с любой части дерева, будь то ветка или пиломатериал.

"Затем мы фотографируем спилы одиноких пней и спилы подозрительных хлыстов - транспортируемых, либо складированных. Компьютер проводит сопоставление и выносит вердикт: идентично! Хозяин древесины может выкинуть свой липовый документ о легальной вырубке и проследовать в суд. Отрицательный результат, в свою очередь, будет свидетельствовать о невиновности подозреваемого", – поделился идеей изобретатель.

Обычно правоохранителям, не поймавшим преступников на месте, приходится определять вину, прибегая к дендрологической экспертизе. Она подразумевает сравнение диаметров нижней части ствола и верхней части пня. Чтобы успешно ее пройти, черные лесорубы зачастую просто отпиливают комель и прячут или сжигают его. При внедрении нового метода пни им останется корчевать, а каждую веточку - подбирать.

Новая технология также сможет определить, были ли деревья в момент заготовки больны – зачастую предприниматели прибегают к так называемым "санитарным рубкам", пуская под топор здоровые. Кроме того, анализ фотосканов позволит определить участок заготовки древесины в радиусе километра.

Инноваторы Сибирской лесной опытной станции также предлагают сформировать в областной столице национальный центр биометрического наблюдения – IT-хранилище для хранения всех снимков. Его возведение требует вложения значительных средств, но расходы удастся окупить при сохранении деревьев от незаконной вырубки.