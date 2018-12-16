Учителя изучают тренды тюменских подростков

Тюменские учителя поучаствовали в опросе на знание трендов и интересов современных подростков. Интерактивное мероприятие помогло педагогам познакомиться с популярными словами из молодежного сленга и стать ближе к своим воспитанникам.

Блиц-опрос проводили на педагогической сессии. Учителям предлагали ответить на вопросы: "Танцуют ли в школах скибиди?", "Какое лучшее место, чтобы почиллить на перемене?", "И какой цвет настроения по утрам?".

Также для творчески работающих педагогов на базе ТОГИРРО провели курсы на тему "Учитель будущего. Конкурсное движение как творческая площадка инновационных идей и современных педагогических технологий", пишет "АиФ в Западной Сибири".

"На прошлой встрече мы предлагали учителям прочитать тексты рэп-исполнителей. Им понравилось, педагоги просили провести еще что-то подобное. Решено было использовать формат блиц-опроса. Как отмечают сами учителя, такие акции важны: это полезный и своеобразный ликбез, чтобы быть в курсе молодежных трендов и понимать новояз учеников", — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Для педагогов также провели мастер-класс по оригинальным самопрезентациям на конкурсах профессионального мастерства. Учителя познакомились с техникой скрайбинга — визуального сопровождения при помощи слов и картинок. Также пронаблюдали процесс самопрезентации печа-куча — интерактивных презентаций: 20 секунд на каждый из 20 слайдов.