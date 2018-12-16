В Тюменском районе объявили победителей конкурса по благоустройству

Предновогодний конкурс по благоустройству территорий муниципальных образований завершился в Тюменском районе. Стали известны победители, которые получили денежные сертификаты. Торжественное подведение итогов завершилось большим дружным хороводом.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского района, в рамках конкурса оценивали рациональное использование бюджетных средств, выделенных на благоустройство территории, а также использование внутренних возможностей и резервов для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Среди территорий с численностью населения более 5,5 тыс. человек лидером стал поселок Винзили, на втором месте – Червишевское МО, третьим стало Каскаринское МО. Среди территорий с населением от 2,5 до 5,5 тыс. человек выиграло Горьковское муниципальное образование, на второй позиции оказалось Мальковское МО, на третьем месте – Чикчинское МО. В конкурсе между территориями с численностью населения от 900 до 2,5 тыс. человек лучшими стали Каменское, поселок Андреевский и Нижнепышминское МО.

В номинации "Лучшая новогодняя игрушка" первое место присудили учащейся Винзилинской школы Стелле Шукановой, второе – Александру Козичеву из п. Винзили, третье – представителю с. Ембаево Раилю Аширбекову.