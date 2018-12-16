Молодые тоболяки ведут паблик о своих достижениях

Фото из группы "СВОИ" ВКонтакте

Участники проекта "МедиаТОК" в Тобольске запустили группу в социальной сети "ВКонтакте", посвященную заслугам местной молодежи, проектам и ресурсным площадкам для их реализации. Жители города смогут выбрать, что именно будет публиковаться в паблике. Для этого нужно принять участие в опросе.

Над пабликом "СВОИ. Тобольск" работают 13 человек, среди которых фотограф, видеограф, дизайнеры, копирайтеры и пиарщики. В рамках проекта "МедиаТОК" они научились создавать контент, работать с аудиторией и продавать новости, пишет "Мегатюмень".

По словам главного редактора Антонины Крамчаниной, управлять командой для нее – в новинку. Она уже занималась журналистикой, когда попала в проект по направлению "Копиирайтинг", а когда начали формировать штат коллектива для работы над пабликом, решила попробовать себя в роли продюсера.

"Основная задача руководителя - уметь понимать задачи и грамотно распределять их. Изначально для меня было тяжело понимать, что ты берешь на себя ответственность за каждого участника команды, за его работу, независимо от того, что получится в итоге. Но узнав друг друга лучше, стараясь и усердно работая над одним делом, страхи развеялись", — поделилась она.