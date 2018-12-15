Тюменский район отметил 95-летие

Фото группы "Тюменский район" "ВКонтакте"

Тюменский район отметил свое 95-летие 10 декабря. Апогеем праздника стало торжественное мероприятие, на которое собралось более 1700 человек, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

В числе собравшихся - заслуженные люди района, ветераны, передовики производства, руководители организаций и учреждений, сельскохозяйственных предприятий, представители среднего и мелкого бизнеса. Те люди, которые своим упорным трудом сохраняют и преумножают славу "самого комфортного района Тюменской области".

Концерт, который они увидели, стал событием для многих. Вся история района, начиная с первых дней создания - годы подъема сельского хозяйства и индустриализации, Великой Отечественной войны, советская эпоха, перестройка – прошла перед глазами зрителей. Страницы жизни района пролистал вместе с артистами каждый находившийся в зале.

Артисты, в числе которых сотни детей, их номера, поражающие масштабностью и уникальностью произвели на гостей неизгладимое впечатление.

Мнение присутствовавшей на юбилее главы Черноморского района Республики Крым Людмилы Глушко, которая сказала: "Мы там были. Гордимся нашими коллегами, их историей, достижениями и желанием процветания во благо жителей Тюменского района!", разделили все участники праздника.