В Тюменской области создан совет пресс-служб промышленных предприятий

Фото предоставлено советом пресс-служб промышленных предприятий Тюменской области

На первом заседании совета пресс-служб промышленных предприятий Тюменской области обсудили подготовку квалифицированных рабочих кадров. Еще одной темой стало сотрудничество со средними учебными заведениями и средствами массовой информацией. Встреча прошла на заводе "Сибнефтемаш" в Тюмени.

Основная задача вновь созданного объединения - популяризировать промышленность, вернуть престиж рабочих профессий.

"Мы хотим, чтобы каждый понимал, чем занимаются предприятия. Какое оборудование выпускают, где оно применяется, в каких федеральных проектах задействовано. Цель работы совета — поднять статус машиностроительных предприятий. Не все знают, к примеру, что в Тюмени выпускают высокотехнологичное внутрискважинное оборудование, блочное технологическое оборудование, оборудование для капитального ремонта скважин (КРС), оборудование для гидроразрыва пласта (ГРП) и промышленную расходоизмерительную технику. А между тем продукция тюменских машиностроителей по своим характеристикам превосходит отечественные и импортные аналоги", - рассказал председатель совета пресс-служб промышленных предприятий Тюменской области Дмитрий Патрушев.

Тюменские предприятия демонстрируют высокие показатели развития. 93 предприятия региона участвуют в реализации 14 федеральных отраслевых планов импортозамещения. Отмечается ежегодный промышленный рост. Так, с января по июль 2018 года индекс промышленного производства в регионе составил 109,1% к аналогичному периоду прошлого года. Одна из задач совета пресс-служб промышленных предприятий – максимально эффективно донести до жителей информацию о деятельности заводов. Будут регулярно проводиться пресс-туры, публиковаться фото- и видеорепортажи в тюменских СМИ о деятельности заводов. Журналисты и общество смогут познакомиться с условиями, в которых трудятся люди, а общение со специалистами кадровых служб и рядовыми работниками предприятий позволят жителям по-другому взглянуть на рабочие профессии.

Для наиболее эффективной работы со СМИ совет руководителей пресс-служб промышленных предприятий Тюменской области и ГАУ "ТРИА "ТюменьМедиа" подписали соглашение об информационном сотрудничестве.

"Нам как агентству всегда нужны инфоповоды, а предприятиям - продвижение их товаров и услуг. Мы также с удовольствием поможем в популяризации рабочих специальностей, привлечении молодежи на заводы. Уверен, взаимовыгодное сотрудничество окажется и приятным, и интересным", - прокомментировал директор "ТюменьМедиа" Сергей Пересторонин.

Первую экскурсию для журналистов провели по заводу "Сибнефтемаш". Предприятие на протяжении 42 лет специализируется на производстве широкого спектра нефтепромыслового оборудования. На площади в 22 га – шесть цехов. Здесь создан полный замкнутый цикл производства оборудования для нефтегазовой отрасли. Своим заказчикам завод предлагает высококлассное оборудование по конкурентоспособным ценам, а своим работникам – достойную заработную плату и хорошие условия труда.

Как сообщил Дмитрий патрушев, который также является начальником отдела маркетинга АО "Сибнефтемаш", все сотрудники имеют полисы ДМС. Систематически проводятся аттестации, курсы повышения квалификации для работников. С молодыми сотрудниками, которые только пришли на предприятие, работают наставники. Ведется сотрудничество с учебными заведениями, студенты которых проходят на предприятии практику.

В свободное от работы время сотрудники завода могут посещать спортзал. Регулярно проводятся соревнования среди подразделений. Заводская команда АО "Сибнефтемаш" по футболу регулярно участвует в различных турнирах среди трудовых коллективов. В 2018 году на базе тюменских предприятий группы ГМС была создана хоккейная дружина, которая выступает в Любительской лиге.

Экскурсии на предприятия Тюменской области продолжатся в 2019 году. В настоящее время в состав совета вошли 11 компаний: АО "Сибнефтемаш", АО "ИПФ "СиНА", АО "Антипинский НПЗ", ООО "Завод ГРОМ", ООО "Тюменский завод нефтепромыслового оборудования", ООО "Тюмень Прибор", АО "ГМС Нефтемаш", ООО "Югсон-Сервис" и УГМК-Сталь" в Тюмени - Металлургический завод "Электросталь Тюмени", ОАО "Запсибгазпром". Список планируется расширить.