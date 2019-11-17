Как не хандрить зимой? Советы тюменского психолога

Симптомы и признаки сезонной депрессии обычно возникают в осенние и зимние месяцы, когда меньше солнечного света. Наиболее трудными месяцами для людей с сезонным аффективным расстройством в России, как правило, являются октябрь, ноябрь, декабрь, январь и февраль, рассказала тюменский врач-психотерапевт Елена Томина.

"У осенней депрессии есть вполне объяснимые биологические причины: в связи с сокращением светового дня в организме становится больше мелатонина, так называемого гормона сна и меньше серотонина - гормона радости. Депрессия чаще наблюдается у мнительных, впечатлительных, излишне эмоциональных людей, именно по этой причине у женщин фиксируется в четыре раза чаще, чем у мужчин. Состояние, которое повторяется регулярно, может быть и психическим расстройством, которое требует лечения", - говорит эксперт.

Справиться с этим состоянием легко. Нужно правильно питаться, делать зарядку и заниматься творчеством. Важно сбалансированное питание (но не следует изнурять себя диетами), физическая активность, общение с близкими, творческие хобби и увлечения. Будут полезны любые ресурсы, которые дают положительные эмоции. Дефицит естественного солнечного света можно восполнить искусственным освещением, пишет "Тюменская область сегодня".