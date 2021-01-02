В Тюменской области завершаются выборы в Студенческий совет

30 студентов региона будут бороться в финальном этапе выборов в Студенческий совет Тюменской области. В январе им предстоит принять участие в телевизионных дебатах, после чего состоится онлайн-голосование.

Во время дебатов на одном из местных телеканалов кандидатам нужно будет представить свою позицию по одной из актуальных студенческих проблем. Участников будут оценивать эксперты, а также сами студенты – в формате онлайн-голосования. По итогам общих оценок станут известны имена будущих членов Студенческого совета региона.

Всего в проекте приняли участие более 80 студентов со всех городов юга Тюменской области. Более 40% заявок было подано от студентов среднего профессионального образования. Чтобы попасть в топ-30, участники должны были пройти этап верификации и онлайн-общение с экспертами. В ходе верификации участники собирали за себя голоса поддержки 50 человек и снимали видеоролик о том, как они могут повлиять на развитие студенческой среды в области. Кандидаты в Студсовет планируют заниматься спортивными проектами, работать со студентами из муниципальных образований, помогать иностранным студентам адаптироваться, а также хотят наладить студенческое сотрудничество с другими регионами.

На онлайн-собеседованиях студенты побеседовали с представителями молодежных сообществ, вузов, экс-членами Студсовета области, а также представителями органов власти. Молодые люди отвечали на вопросы экспертов о себе и своей деятельности в учебном заведении, а также в командах решали небольшие кейс-задачи ‒ ситуации, с которыми пришлось столкнуться прошлому составу Студсовета, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".