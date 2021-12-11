Студсовет Тюменской области ищет новых активистов

Фото из группы "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте

В Студенческом совете Тюменской области пройдут очередные выборы. В состав смогут попасть от 15 до 20 студентов, им предстоит сделать жизнь в вузах региона ярче и интереснее.

Заявки отправили уже более 30 кандидатов. В 2021 году их ждет четыре этапа отбора: запись видеоролика о своих планах по изменению студенческой среды, онлайн-собеседование, дебаты и студенческое онлайн-голосование. Победителей определят по результатам двух финальных этапов.

Принять участие в выборах в Студсовет может любой студент очной формы обучения вуза, техникума или колледжа в возрасте до 25 лет. У председателей объединенных советов обучающихся вузов есть возможность попасть в состав Студсовета автоматически. Молодые люди должны предоставить протокол голосования и подтвердить, что на выборах председателя внутри учебного заведения за них проголосовали более 5% студентов, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

"Давно слышала об областном Студсовете, всегда было интересно попробовать себя в роли члена региональной студенческой команды. У меня уже есть несколько идей, которые я хочу реализовать в вузах региона", ‒ поделилась студентка ТюмГМУ и участница выборов в Студсовет Тюменской области Ксения Кузьмина.