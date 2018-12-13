Премьера фильма "Елки последние" собрала в Тюмени полный кинозал

12 декабря 2018 года в кинотеатре КИНОМАКС (ТРЦ "Кристалл", ул Дмитрия Менделеева, 1) состоялся премьерный показ фильма "Ёлки Последние" – финальной части новогоднего семейного блокбастера, рассказывающего истории обычных людей из разных уголков нашей необъятной страны.

Тюмень представила фильм зрителям за две недели до его официального выхода в прокат и за неделю до премьеры в Москве. Вместе с Екатеринбургом Тюмень среди первых в России показала новый фильм зрителю. И впервые с возможностью попасть на эксклюзивный показ для всех желающих. Билеты были доступны в продаже по обычной цене – подобный опыт проведения премьер "Ёлок" оказался очень успешным – в самом большом кинозале Тюмени не осталось ни одного свободного места.

Специальным гостем мероприятия стал актер Даниил Вахрушев – исполнитель одной из ведущих ролей в фильме. Примечательно, что Даниил играл героя-хипстера из Тюмени, который на протяжении фильма пытается помочь обрести счастье своей маме.

Мероприятия стало заметным городским событием – всех гостей КИНОМАКС ждала насыщенная развлекательная программа: зажигательная музыка, розыгрыш призов с символикой фильма и елочных шаров, подписанных ведущими актерами фильма, все желающие могли неформально пообщаться с Даниилом Вахрушевым во время автограф- и фотосессии. Множество поклонников фильма собралось в фойе кинотеатра.

Среди гостей был тюменский дальнобойщик Сергей Федоров, победитель всероссийского конкурса "Вселенная добра", запущенного газетой "Комсомольская правда" совместно с "Ёлки Последние". Конкурс выявлял народных героев, добрые дела и подвиги которых станут примером для всех сибиряков.

Сергей помог застрявшему на полтора месяца в фуре под Тюменью алтайскому коллеге, у которого не было денег, чтобы добраться до дома. Сергей привозил ему еду и немного помогал финансово, чтобы дальнобойщик мог нормально просуществовать во время долгого ожидания посреди сибирской трассы за много километров до населенных пунктов. После публикации этой истории в "Комсомольской правде – Тюмень" о Сергее узнала практически вся Россия.

Даниил Вахрушев вручил тюменцу пригласительные билеты на предпремьерный показ "Ёлок последних", сувениры и новогодний шар с автографами съёмочной группы фильма. Получать призы он вышел с сыновьями, которые гордятся отцом и стремятся быть на него похожими.

За несколько часов до премьеры в КИНОМАКС состоялся закрытый пресс-показ и пресс-конференция с Даниилом Вахрушевым, на которой он поделился своими эмоциями и впечатлениями от участия в съемках картины.

Отвечая на вопрос, почему эта часть "Ёлок" стала последней, Даниил сказал, что как актеру ему довольно сложно ответить на этот вопрос, и "точнее всего" на него смогут ответить продюсеры, но подчеркнул, что видит, как тяжело зрителям расставаться с любимой картиной:

Я отметил интересный момент – когда снимали четвертую и пятую часть "Ёлок", было много критики и разных мнений, но как только продюсеры заявили, что эта часть последняя – люди стали реагировать с сожалением, говорить и писать в социальных сетях о том, что они не хотят расставаться со сказкой, с фильмом, который стал поистине символом российского Нового Года.

Рассказал Даниил и о том, как происходили съемки его сцены: "Эту часть мы снимали в феврале, но были эпизоды, когда зима снималась в павильоне. Ты ходишь в пуховике, всё засыпано искусственным снегом… Он лезет в глаза, в нос, в рот, а это не самые приятные ощущения. Последняя же сцена, когда все сидим за столом в финале картины, снята не так давно и оставила очень приятные впечатления: все красивые и нарядные собрались за одним столом, я был очень рад всех увидеть".

Вахрушев поделился впечатлениями о работе с Дмитрием Нагиевым. Даниил отметил высокий профессионализм актера и рассказал, что всегда немного смущается, когда играет вместе с ним: "Честно признаться, я тушевался перед ним в свой первый съёмочный день и продолжаю это делать до сих пор. Дело в том, что всё, что делает Нагиев, получается очень смешно, импровизирует он действительно в точку. Дмитрий Владимирович выдаёт стопроцентное качество, и нужно уметь ему соответствовать".

В конце пресс-конференции актер поделился эмоциями о предвкушении нового года: "Две недели назад я начал покупать мандарины, а совсем скоро у меня планируется марафон просмотров новогодних фильмов". Актер поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками и пожелал всем счастливого 2019 года.

После Тюмени премьерные показы фильма "Ёлки Последние" пройдут в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Перми, Краснодаре, Самаре и Ростов-на-Дону. Все существующие фильмы саги можно будет посмотреть на канале СТС в декабре. "Ёлки Последние" выйдут в широкий прокат во всех кинотеатрах страны 27 декабря.

Кадры из фильма для тех, кто не смог прийти на премьеру самого трогательного, доброго и волшебного из всех "Ёлок" фильма:

1 /13

Информация и фото предоставлены пресс-службой медиапродакшен-компании Bazelevs