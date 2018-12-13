Более 40 заключенных обратились к прокурорам Тюменской области в общероссийский день приема граждан

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12 декабря во всех регионах прошел общероссийский день приема граждан. Работники прокуратуры, осуществляющие надзор за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, посетили три исправительные колонии строгого режима в Тюмени и Ишиме, одну общую в Тобольске, лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-19), а также СИЗО-1 в Тюмени.

К прокурорам на прием пришли 44 человека. Вопросы касались условий отбывания наказания и содержания под стражей. Нескольких заключенных иностранцев интересовало, могут ли их передать для отбывания наказания на родину. Были обращения и по новому закону о зачете в срок лишения свободы времени содержания под стражей в следственном изоляторе. Осужденные также спрашивали, не планируется ли законодателем принятия постановления об амнистии.

Каждому были даны разъяснения по существу поставленных вопросов. По двум жалобам организовано проведение проверок, сообщили в облпрокуратуре.