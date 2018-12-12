Бесплатные мероприятия в Тюмени: выставки, концерты, ярмарки и многое другое

В течение ближайших семи дней Тюмень традиционно ожидает немало различных мероприятий, в том числе — бесплатных. Ярмарка абонементов в Тюменском драмтеатре, выставки, концерт, дизайн-маркет IGOLKAmarket! и многое другое. Подробнее — в обзоре Афиша Тюмень | КтоКуда72.
Концертная программа "Слава России", посвященная 25-летию Конституции Российской Федерации
Когда: 12 декабря в 17:00
Где: ДНК "Строитель", ул.Республики, 179
0+
В программе концерта примут участие национальные творческие коллективы и исполнители дворца национальных культур "Строитель":
- Ансамбль народной музыки "Сибирская забава" (руководитель, заслуженный работник культуры РФ Николай Нехорошков)
- Лауреаты международных и всероссийских конкурсов вокального искусства Наталья Середа и Наталья Сайфутдинова
- Народный любительский ансамбль белорусской музыки и песни "Палессе" (руководитель Тамара Григорьева)
-Вокальный ансамбль украинской песни "Чаривницы" (руководитель Элина Чижова)
- Тюменский поэт, автор стихов Николай Шапаренко и многие другие.
Подробности: https://vk.com/tyumen_dnk_stroitel
Елочные базары
Когда: уже работают, до 31 декабря
Где: на нескольких площадках города
0+
С 10 декабря в Тюмени начнут работу ёлочные базары, где можно будет приобрести ели, сосны и пихты, а также новогодние сувениры.
Ярмарки откроются у "Маяка", "Малахита", рынка "Михайловский", торговых центров "П.О.Р.Т" и "Заречный двор", а также у торговых точек по улице Чаплина, 122, около Червишевского рынка и по улице Герцена, 103. Елочные базары будут работать до 31 декабря.
Выставка "Приглашение к столу"
Когда: уже открыта, работает до 10 января
Где: ул.Холодильная, д. 124
0+
В выставочном зале Тюменского регионального отделения союза художников России в преддверии новогодних праздников откроется выставка "Приглашение к столу".
На выставке будут представлены произведения, в которых есть такой бытовой предмет, как стол или что-то, что выполняет ту же роль. Иногда это может быть стул или подоконник, поляна или даже ветви деревьев — в зависимости от фантазии художника.
Всего будет представлено более 60 работ живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.
Режим работы выставки: ежедневно с 9.00 до 20.00
Телефон для справок: 8-904-498-67-59 Анна Малкова.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru