Бесплатные мероприятия в Тюмени: выставки, концерты, ярмарки и многое другое

В течение ближайших семи дней Тюмень традиционно ожидает немало различных мероприятий, в том числе — бесплатных. Ярмарка абонементов в Тюменском драмтеатре, выставки, концерт, дизайн-маркет IGOLKAmarket! и многое другое. Подробнее — в обзоре Афиша Тюмень | КтоКуда72.

Концертная программа "Слава России", посвященная 25-летию Конституции Российской Федерации

Когда: 12 декабря в 17:00

Где: ДНК "Строитель", ул.Республики, 179

0+

В программе концерта примут участие национальные творческие коллективы и исполнители дворца национальных культур "Строитель":

- Ансамбль народной музыки "Сибирская забава" (руководитель, заслуженный работник культуры РФ Николай Нехорошков)

- Лауреаты международных и всероссийских конкурсов вокального искусства Наталья Середа и Наталья Сайфутдинова

- Народный любительский ансамбль белорусской музыки и песни "Палессе" (руководитель Тамара Григорьева)

-Вокальный ансамбль украинской песни "Чаривницы" (руководитель Элина Чижова)

- Тюменский поэт, автор стихов Николай Шапаренко и многие другие.

Подробности: https://vk.com/tyumen_dnk_stroitel

Елочные базары

Когда: уже работают, до 31 декабря

Где: на нескольких площадках города

0+

С 10 декабря в Тюмени начнут работу ёлочные базары, где можно будет приобрести ели, сосны и пихты, а также новогодние сувениры.

Ярмарки откроются у "Маяка", "Малахита", рынка "Михайловский", торговых центров "П.О.Р.Т" и "Заречный двор", а также у торговых точек по улице Чаплина, 122, около Червишевского рынка и по улице Герцена, 103. Елочные базары будут работать до 31 декабря.

Выставка "Приглашение к столу"

Когда: уже открыта, работает до 10 января

Где: ул.Холодильная, д. 124

0+

В выставочном зале Тюменского регионального отделения союза художников России в преддверии новогодних праздников откроется выставка "Приглашение к столу".

На выставке будут представлены произведения, в которых есть такой бытовой предмет, как стол или что-то, что выполняет ту же роль. Иногда это может быть стул или подоконник, поляна или даже ветви деревьев — в зависимости от фантазии художника.

Всего будет представлено более 60 работ живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Режим работы выставки: ежедневно с 9.00 до 20.00

Телефон для справок: 8-904-498-67-59 Анна Малкова.

Продолжение здесь.