Тюменцы сразятся в комикс-баттле

Фото: МТЦ "Космос"

Организаторы "Комикс-баттл ZA RESPECT 2" напоминают тюменцам, что прием заявок на участие продлится до 15 декабря. Участники создадут комиксы на тему толерантности, принятия и понимания. Победитель получит графический планшет.

Для участия необходимо заполнить заявку и загрузить свой комикс на странице проекта. Онлайн-голосование пройдет с 10 по 20 декабря. В течение этого времени экспертная комиссия выберет самые лучшие, по их мнению, скетчи.

Кроме этого, любой пользователь, зашедший на сайт, может проголосовать за несколько работ – эти голоса также зачтутся. При выборе лучшей работы будет оцениваться соответствие содержания комикса заявленной теме, оригинальность и целостность сюжета, культурологическую ценность работы и другое.

Авторы трёх лучших работ получат набор комиксов, книги, скетчбуки и маркеры. Главный приз – графический планшет. Итоги будут подведены 21 декабря. Проект был успешно запущен в прошлом году, и поучаствовать может любой желающий, даже тот, кто не умеет рисовать. Главное, чтобы у автора было высказывание на заданную организаторами тему, пишет "Мой портал".