Определены стипендиаты фонда Дениса Мацуева "Новые имена"

Фото пресс-службы ТКТО

4 декабря в Органном зале Тюменской филармонии прошел концерт участников отбора фонда "Новые имена", а также определена четверка стипендиатов. Награждение провел маэстро Денис Мацуев, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Перед награждением Денис рассказал, как сам оказался в числе стипендиатов. "Помню, в тот день у меня был важнейший матч по футболу среди дворовых команд. И вот отец мне говорит – успеешь! И действительно, я сыграл матч, забил гол и побежал на прослушивание. Успешно прошел его, а Иветта Николаевна Воронова пригласила приехать в Москву. Я кивнул ей и побежал обратно на футбол. Вот такой счастливый случай", - рассказал пианист юным музыкантам.

Фонд был создан в 1992 году на основе Международной благотворительной программы "Новые имена", существующей с 1989 года. Автором и создателем программы и фонда является Иветта Воронова - первый президент фонда "Новые имена", заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Премии города Москвы. С 2008 года президентом фонда является Денис Мацуев, один из первых стипендиатов фонда. Уже несколько лет в числе стипендиатов и тюменские юные дарования.

Стипендиатами фонда в этом году стали:

Сухоносов Клим, фортепьяно (МАУ ДО Боровская ДШИ "Фантазия", 5 класс)

Серебрякова Ульяна, виолончель (МАОУ СОШ №73 "Лира", 7 класс)

Кочкин Владислав, саксофон (ДШИ "Этюд", 5 класс)

Семин Александр, балалайка (Колледж искусств ТГИК, 1 курс)

Все ребята получили стипендию фонда, а также поездку в летнюю творческую школу в Суздале.

"Это особый день в вашей жизни. "Новые имена" для нас всех - это не просто фонд, это семья. У вас есть талант, но его надо развивать. Не стойте на месте, учитесь и вы добьетесь в этой жизни многого. Я верю в вас и буду следить за вашими успехами", - завершил награждение Денис Мацуев.

Все ребята, не получившие стипендию, в этот день были поощрены путевками в новый аквапарк "Лето Лето" и пригласительными билетами на концерты в Тюменскую филармонию.

После всех гостей мероприятия ждал концерт участников и стипендиатов, на котором все ребята показали свое мастерство игры на различных музыкальных инструментах.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.