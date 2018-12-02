Тоболяков научат основам проектного менеджмента

Источник: группа "Моя территория - Тобольск" ВКонтакте

Курсы по event-менеджменту проведут для всех желающих тоболяков 6 декабря в мультицентре "Моя территория" (Красноармейская,6 корп.4). Участники научатся администрированию городских событий и прокачают свои профессиональные навыки.

Занятия будут проходить в формате лекций и практических сессий от экспертов. Тоболякам расскажут об алгоритмах работы в сфере социального проектирования: администрирование, медиа продвижение, ориентация на собственные компетенции и навыки членов команды. Каждый участник получит "зачетку", в которой будут проставляться отметки за посещение занятий. По результатам образовательной программы молодые люди смогут пройти стажировки в проектах мультицентра и на практике познакомиться с организацией мероприятий разных тематик и масштабов, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Для формирования плана мастер-классов организаторы запустили опрос, пройти его можно по ссылке: https://vk.com/tobolskmt?w=wall-158658489_1795.

Участие в проекте бесплатное, регистрация по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/kursy-event-menedzhmenta-/.