Тюменских учителей приглашают в Школу счастливых педагогов

Сто тюменских учителей узнают о методах театральной педагоги на творческом образовательном интенсиве "Школа счастливых педагогов", чтобы применять их на школьных уроках и занятиях в допобразовании.

Школьных учителей и педагогов дополнительного образования научат проще находить контакт и эффективней взаимодействовать с детьми, управлять голосом, телом, расскажут про новые методики работы, продемонстрируют и помогут применить к себе актерские практики, помогающие управлять эмоциями. Педагоги освоят метод форум-театра при работе с детьми и подростками, а также расскажут, как с помощью игровых методик можно интересно поговорить с детьми об искусстве. Все это – абсолютно бесплатно.

В течение нескольких лет руководители театрального центра "РяДом" успешно реализуют инновационную методику формирования "счастливого иммунитета" у детей, подростков и молодёжи. Она направлена на развитие эмоциональной устойчивости, здоровой коммуникации, самостоятельности, позитивного настроя. Этой методике педагоги обучатся на образовательном интенсиве.

Экспертами курса выступят представители молодежных и экспериментальных театров Тюмени. Среди них – руководитель музыкального театра "Соломинка" и театрального центра "РяДом" Надежда Соломатова, хореограф-постановщик концертных номеров, мастер спорта международного класса по спортивным танцам Татьяна Каражова, педагог по актерскому мастерству, актер, режиссер, организатор Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица" Андрей Голубенко и другие.

"Наша большая цель – помочь педагогам раскрыться, научиться выступать так, чтобы тебя слушали и слышали. Это навык, который нужно развивать всю жизнь. Будем рады, если станем полезной ступенью в процессе его освоения. Мы подготовили для участников лекции, практики, тренинги, онлайн-уроки, посещения и обсуждения спектаклей, разработки собственных проектов по внедрению методики формирования счастливого иммунитета и многое другое. Программа будет точно полезной и интересной – гарантируем", – поделилась педагог курса, режиссер, руководитель театральной мастерской "Тема" и театрального центра "РяДом" Светлана Ханжина.

Всего запланировано провести 5 потоков, в каждом из которых смогут принять участие 20 человек. Первый поток стартует 7 октября и продлится в течение месяца. Чтобы стать его участником, необходимо заполнить анкету и по ее результатам получить приглашение от экспертов. Подробности тут:

Интенсив "Школа счастливых педагогов" проводится театральным центром "РяДом" при финансовой поддержке областного бюджета и фонда-оператора Президентских грантов. Благодаря этому обучение для педагогов бесплатное.