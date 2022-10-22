Школьников и студентов Ишима в ноябре ждут на курсах по soft skills

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С 8 по 25 ноября в Ишиме пройдет бесплатный образовательный марафон "На скилле". Участникам расскажут о способах развития гибких навыков, заявки на участие от старшеклассников и студентов первого-третьего курсов принимаются до 6 ноября.

Кураторами интенсивов по развитию софт-компетенций станут региональные и федеральные экспертов. пишет "КП-Тюмень".

Молодые люди узнают, как принимать позицию оппонента и разрешать конфликтные ситуации, как фильтровать, анализировать входящий информацию, эксперты расскажут о тайм-менеджменте и навыке делегирования, способах подачи информации, а также о креативных подходах к решению задач. Полученные за участие и выполнение домашнего задания по каждому блоку баллы в финале можно обменять на сувениры.

Руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Татьяна Зубрилина: