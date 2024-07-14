Подведены итоги образовательного курса "Классный лидер"

Завершился образовательный трек "Классный лидер" проекта "Школа лидеров". Тюменцы прошли лекции и выполнили тематические тесты. В проекте приняли участие молодые люди от 16 до 20 лет, проживающие в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Они могли выбрать одно из трех направлений проекта: "Твори", "Делай добро" или "Сохраняй природу".

С 18 мая по 1 июня жители Тюменской области в онлайн-формате проходили образовательные мероприятия. Для них состоялось обучение "Надпрофессиональные компетенции" на платформе твойуниверситет.рф. 2 июня прошел экзамен — итоговый тест в онлайн-формате, сообщает Мегатюмень.

По результатам трека "Классный лидер" 60 участников получили стажировки в молодежных сообществах Тюменской области и организациях: мультицентре "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме, МТЦ "Космос", в Центре поддержки и развития культуры и спорта "Точка" в Ялуторовске, Ишимском педагогическом институте П.П.Ершова — филиале ТюмГУ и других.

— Молодежь Тюменской области — активная и творческая. На протяжении обучения ребята показали свои компетенции, смогли найти единомышленников и приобрести полезный опыт, — рассказала Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория".