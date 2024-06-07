Ялторовчанка рассказала, почему она решила пройти обучение в декрете

В Тюменской области продолжается выдача социальных сертификатов на бесплатное обучение женщинам-декретницам, проект реализуется в рамках апробации механизмов соцзаказа.

С начала года выдано 25 сертификатов. 14 женщин уже приступили к обучению, из них девять продолжают осваивать образовательные программы, пять завершили.

Каждая женщина может самостоятельно выбрать образовательную программу из реестра исполнителей услуг. Среди популярных направлений обучения – бухгалтерский учет, менеджмент, педагогика, юриспруденция, основы предпринимательства. Обучение можно пройти как очно, так и дистанционно.

Наталья Куприна, жительница Ялуторовска, прошла дистанционное обучение по программе "Мастер деловых коммуникаций: маркетинг, реклама, связи с общественностью":

В прошлом году увидела информацию о программе для мам - созвонилась со специалистом, прошла процедуру одобрения заявки, и вот я в числе студентов. Всё очень быстро. Столько интересных направлений мне было предложено! Если была бы возможность выбрать все, я бы выбрала все! Я была приятно удивлена позитивному и поддерживающему общению сотрудников учебного центра. На связи 24/7. Я благодарна специалистам за клиентоориентированность, интересную подачу материала и в целом за возможность получить новую квалификацию. Курсы - это как глоток воздуха, той активности, которая была до декрета. Нам, мамам в декрете, это особенно актуально и важно.

Наталья ведет свой книжный блог и группу литературного клуба в социальных сетях. Она уверена, что полученные знания помогут ей в дальнейшей работе и развитии своих проектов.

По словам директора департамента труда и занятости Тюменской области Александра Сидорова, реализация мероприятия позволяет женщинам без отрыва от ухода за ребенком сохранять или повышать свою квалификацию, а образовательные организации становятся полноценными участниками процесса оказания государственных услуг и, как следствие, получателями государственной поддержки.

Напоминаем, что для получения социального сертификата необходимо сначала направить заявление на получение услуги по поиску подходящей работы без выплаты пособия. Подача заявления осуществляется на портале "Работа России". После успешной регистрации нужно направить в департамент труда и занятости скан-копию распечатанного и подписанного заявления на обучение. Получить консультацию можно по телефону +7 (3452) 42-61-16.