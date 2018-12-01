В Тюмени поставят спектакль про неформальную Тюмень

Источник: МТЦ "Космос"

Команда молодежного театрального центра "Космос" планирует поставить спектакль по пьесе современного драматурга Дмитрия Богославского "Внешние побочные". Проект посвящен детству и тюменскими местами, которые с ним связаны.

Режиссером выступит выпускник курса Анатолия Праудина в РГИСИ Роман Муромцев из Санкт-Петербурга. Пьеса, которая ляжет в основу спектакля, посвящена детству и невозможности вернуться в него. Постановка будет в жанре классического драматического театра в синтезе с авторским видеоартом и документальным кино, пишет "Мой портал".

"На кастинг в начале ноября пришло много непрофессиональных актёров, а также людей, не связанных с творчеством, например, кинологи. Мы спрашивали их про детство, с чем оно связано, с каким конкретным местом в Тюмени. Люди рассказали про другую, неформальную Тюмень: истории про заброшки, старую железную дорогу, деревянный дом, на месте которого теперь автостоянка, тюменский рок-клуб, Цветной бульвар и многое другое. Некоторые из них настолько зацепили нас, что станут частью сюжета будущего спектакля", — рассказал Роман Муромцев.

В команду проекта вошли не только актеры, но и видеографы и композиторы. В их числе - Алексей Шляков, лидер сибирской фолк--рок-группы "НЕва".

Премьера спектакля "Внешние побочные" намечена на 29 декабря.