Теплый праздник и шары в виде цветов подарили мамам в честь Дня матери

Фото: ДК "Водник"

Праздничная программа в честь Дня матери состоялась в Доме культуры "Водник". Мероприятие получилось теплым, трогательным и необычным, ведь это была целая программа с участием самих зрительниц.

Каждая семья приготовила творческую визитку и дефиле в тематических костюмах. На сцене блистали прекрасные мамы со своими очаровательными дочками.

Зрителей порадовали участники клубных формирований модельного агентства "Клеопатра", хореографической студии "Серебряные кружева", вокальной студии "Live", модельного агентства "Клеопатра", ансамбля народной песни "Вереница" и театральной студии "Шанс".

Кроме того, волонтерами ДК "Водник" была проведена акция в честь Дня матери.

Нами было подарено порядка 60 разноцветных шаров в виде цветов. А это значит, что более полусотни матерей получили очень яркое поздравление и заряд настроения на весь день.

Акция получилась очень доброй и радостной. Поэтому получила очень теплые отклики от ее участников.