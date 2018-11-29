Студенты-медики из Тюмени стали одними из лучших в оказании первой помощи при постапокалипсисе

Команда Тюменского государственного медицинского университета заняла призовое место на II Всероссийской олимпиаде по оказанию первой помощи "Medical Quest", состоявшейся в Казани.

Тематикой олимпиады, которая проводится среди студентов медицинских и немедицинских направлений, стало оказание первой помощи в чрезвычайной ситуации, а именно в условиях постапокалипсиса. Студентам лечебного факультета ТюмГМУ необходимо было спасти людей в экстремальных ситуациях — при остановке сердца, родах в "полевых" условиях, реанимации новорожденного, интубации трахеи. Условия состязаний были максимально приближены к реальной ЧС. По словам организаторов, игра актеров и симуляция произошедшего недавно взрыва обеспечили абсолютный эффект катастрофы на месте прохождения препятствий.

В результате студенты Тюменского ГМУ Владимир Медведев, Татьяна Салимзянова, Данила Росин и Виталий Ладыгин заняли на соревнованиях второе место.

Для участия в олимпиаде в этом году в Казань приехали 27 команд — из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ульяновска, Самары, Архангельска, Иркутска, Ижевска, Волгограда, Якутска, Симферополя и других городов России.