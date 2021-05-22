Сдача ГТО и волонтерская деятельность помогут тюменцам при поступлении в вуз

Отличная учеба и активная общественная деятельность увеличивает шансы на поступление в вуз. Также на проходной балл может повлиять наличие значка "Готов к труду и обороне" и волонтерской книжки с активностями.

Как сообщили в Тюменском ГМУ, дополнительные баллы к результатам ЕГЭ начисляются за такие достижения, как статус чемпиона Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы – от 2 до 3 баллов. Два балла начислят за наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). По пять баллов - за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или золотой\серебряной медалью, а также за наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. За осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности в объеме не менее 100 часов – 1 балл.

"Если поступающий – победитель или призер межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев" в 2020/21 учебном году по блокам: "Химия", "Биология", "МЕТАБОЛОН" и других Всероссийский олимпиад, предусмотренных университетом, то за индивидуальные достижения начислят по 7 баллов. Наличие статуса победителя и призера медицинского турнира "Предуниверсарий Тюменского ГМУ – "Асклепий" начислят от 3 до 7 дополнительных баллов", - уточнили в вузе.

В каждом тюменском вузе также предусмотрены баллы за активную жизненную позицию, поэтому перед поступлением абитуриентам советуют тщательно изучить этот вопрос, пишет "Тюменская область сегодня".