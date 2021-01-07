Тюменцы разрабатывают здоровьесберегающие технологии для жителей Арктики

В Тюменской области планируется запустить производство умных панелей для жилых домов в Арктике. Предприятие появится в рамках реализации проекта "Внедрение антропоцентрического освещения в домах и на рабочих местах жителей Арктики и субарктики для улучшения здоровья, сна и работоспособности (LigtArctic)".

Грант в размере 150 млн рублей на проведение исследований в этом направлении получили ученые Тюменского государственного медицинского университета. По проекту "умное освещение" автоматически будет настраиваться на нужный диапазон, распределять искусственное освещение в течение суток и регулироваться в соответствии со световым режимом на улице.

По информации ученых, в условиях 24-часовой полярной ночи и полярного дня неправильное распределение искусственного освещения в течение суток негативно влияет на работу биологических часов и состояние здоровья людей, особенно в условиях дефицита естественного света в зимний период в Арктике. Полярный день способствует дефициту сна и не позволяет вырабатывать мелатонин. Если освещение недостаточное или избыточное - происходит разбалансировка биоритмов человека. Питание в разные часы и с разным световым режимом по-разному сказывается на индексе массы тела.

В рамках проекта будет проводиться мониторинг суточной динамики физиологических параметров с учетом цикла сна и бодрствования, производительности и показателей здоровья. Параметры будут измерять при помощи дистанционных гаджетов в реальных условиях жизни в течении года. На основе полученных данных ученые разработают необходимый алгоритм, пишет ИА "Тюменская линия".