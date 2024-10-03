Тюменские ученые придумали, как заставить осетров расти быстрее

Тюменские ученые разработали эффективный корм, благодаря которому рыба осетровых пород растет до двух раз быстрее и меньше болеет.

Добавку разработали ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Работа над формулой велась в течение пяти лет.

У личинок осетровых, в отличие от других видов рыб, пищеварительная система формируется до 60 суток. Тюменцы создали легкоусвояемую добавку, содержащую все необходимые полезные вещества.

"Благодаря уникальному сочетанию полезных компонентов темпы роста рыбы увеличиваются в полтора-два раза. При этом молодь осетровых практически не подвержена бактериальным инфекциям и желудочно-кишечным заболеваниям, а ее выживаемость возрастает до 97% по сравнению с обычным показателем в 30%", - сообщает Минобрнауки РФ.





