Тюменские ученые придумали, как заставить осетров расти быстрее

11:41 03 октября 2024
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Тюменские ученые разработали эффективный корм, благодаря которому рыба осетровых пород растет до двух раз быстрее и меньше болеет.

Добавку разработали ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Работа над формулой велась в течение пяти лет. 

У личинок осетровых, в отличие от других видов рыб, пищеварительная система формируется до 60 суток. Тюменцы создали легкоусвояемую добавку, содержащую все необходимые полезные вещества.

 "Благодаря уникальному сочетанию полезных компонентов темпы роста рыбы увеличиваются в полтора-два раза. При этом молодь осетровых практически не подвержена бактериальным инфекциям и желудочно-кишечным заболеваниям, а ее выживаемость возрастает до 97% по сравнению с обычным показателем в 30%", - сообщает Минобрнауки РФ.

 



Теги: АПК , наука , осетр , рыбоводство , технологии
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