На ты со спортом и оптикой: "Ростелеком" показал рабочие будни инсталлятора

Квик, аут, либеро, морито и пас — все это волейбольные термины. Евгений Брюханов в своей команде может быть на позиции как либеро, так и доигровщика. Эти игроки обладают быстрой реакцией в нападении и приеме мяча, а также концентрируются на атаках соперника.

"Я играю в волейбол более 25 лет. Это командная игра, и чтобы победить, нужно помогать друг другу, совершенствовать технику игры, работать на результат и чувствовать игрока. Также и в работе: без сплоченной команды и поддержки коллег больших результатов не добиться", - рассказывает инсталлятор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Евгений Брюханов.

Более 14 лет Евгений работает в "Ростелекоме" инсталлятором. Эти специалисты подключают пользователей к интернету по технологии "оптика в квартиру". При таком методе большая часть линий связи проходит под землей, поэтому неблагоприятные погодные условия, вандализм, электромагнитные или радиочастотные помехи не мешают клиентам компании пользоваться качественной связью.

"Быть инсталлятором — значит быть постоянно в движении. Сегодня любая семья не обходится без интернета и современных технологий. Обязанностей у нас много. Это монтаж кабеля, сварка волокна и установка абонентского оборудования. От качества нашей работы зависит комфорт тысяч людей", — рассказывает про работу Брюханов.

Инсталляторы устанавливают и настраивают в домах пользователей телефонию, видеонаблюдение и видеосервис Wink. Платформа объединяет преимущества интерактивного телевидения — это более 300 каналов и онлайн-кинотеатр с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский и эксклюзивный. Например, в линейке Wink Originals зрителям уже доступны все серии сериала "Балет".

Директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Дмитрий Пампушка:

С расширением оптической сети в регионе увеличивается количество подключений цифровых услуг на базе скоростной сети интернет. Большим спросом пользуется наша медиа платформа Wink. Цифровой видеосервис входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по числу подписчиков. А тюменцы активно пользуются функцией “Управляй просмотром”.

Основа для работы видеосервиса — оптический каркас, поэтому цифровой провайдер регулярно модернизируют сети. В 2022 году цифровой провайдер построил в Тюменской области более 65 километров оптических линий связи. Достичь таких показателей получилось благодаря работе сотен специалистов.