Выпускники из районов стали студентами ТюмГМУ по целевому набору

В Тюменский государственный медицинский университет поступили 16 выпускников школ из пяти муниципальных районов юга Тюменской области, в их числе – ребята из Ишима и Ишимского района, сёл Бердюжье, Викулово, Б.Сорокино. Они будут учиться по целевому направлению от Областной больницы №4.

Одиннадцать человек выбрали специальность "Лечебное дело", еще пятеро – специальность "Педиатрия". Поступление в вуз по целевому набору проходило на конкурсной основе, но отдельно от основного потока абитуриентов. Целевая подготовка учитывает потребности и медучреждений, и будущих медработников. Так, департамент здравоохранения Тюменской области, выступающий в качестве работодателя, оплачивает обучение целевика, а студент получает образование по интересной ему и востребованной профессии бесплатно, получая при этом стипендию.

"У учащегося на "целевой основе" есть ряд обязанностей перед учреждением, которое выдало ему направление в вуз. Должна быть хорошая успеваемость, необходимо соблюдать все обязанности по договору. Есть и значимое преимущество: по окончании вуза рабочее место им гарантировано", - отметил главный врач ОБ №4 в Ишиме Вячеслав Афанасьев.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, в 2023 году в больнице Ишима ожидают приезд ещё четырёх врачей-ординаторов. Они также в текущем году поступили в разные медицинские вузы страны по направлению от ОБ №4. Через два года обучения это будут профильные специалисты: врач – акушер-гинеколог, врач-рентгенолог, врач-патологоанатом и врач – стоматолог-хирург.