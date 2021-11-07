Медицинский класс появился на базе Боровской средней школы

Специализированный медицинский 10-й класс со сроком обучения два учебных года открыли на базе Боровской средней школы в Тюменском районе. Профильными предметами в нем станут биология и химия, а программа обучения поможет поступить в медицинский вуз.
Как сообщили в пресс-службе Областной больницы №19, во время обучения будущие медики не только погрузятся в теорию, но и получат практические навыки. Главный врач ОБ №19 Мигран Мартиросян рассказал, что идея создания медицинского класса возникла в связи с высокой востребованностью профессии врача и дефицитом кадров в практическом здравоохранении. А районные власти видят свою задачу еще шире – удержать молодежь в своем родном районе.
Проект поддерживают Тюменский государственный медицинский университет, управление образования Администрации Тюменского района, Областная больница №19. Он гармонично укладывается и в интересы практического здравоохранения региона, и медицинского вуза.
В этом году в профильный класс были зачислены все желающие, со следующего года решение будет приниматься по итогам вступительного испытания. Биологию и химию в медклассе будут преподавать специалисты ТюмГМУ в рамках дополнительных занятий по два академических часа еженедельно.
Учащиеся медицинских классов в конце каждого учебного года будут сдавать экзамены по профильным предметам. Их также будут принимать преподаватели медуниверситета.
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