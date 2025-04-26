Корь, краснуха, паротит: нужно ли вакцинироваться

"Корь может протекать очень тяжело. У ребенка повышается температура до 40°C, воспаляются слизистые оболочки рта и дыхательных путей. На коже появляется сыпь, а организм испытывает общую интоксикацию. Кроме того, это заболевание часто осложняется пневмониями, судорогами и даже воспалением головного мозга (энцефалитом), - рассказывает заведующий отделением новорожденных, врач-неонатолог высшей категории Надежда Скрябина. - Краснуха тоже кажется безобидным заболеванием, но это не так. У ребенка повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы, особенно затылочные. Появляется сыпь, и иногда вирус поражает головной мозг, вызывая энцефалит. Эпидемический паротит, или свинка, обычно ассоциируется с воспалением околоушных желез.

Заболевание может иметь серьезные последствия для репродуктивного здоровья. У мальчиков-подростков и мужчин в 20–30% случаев свинка вызывает воспаление яичек (орхит), что может привести к бесплодию. У девочек это заболевание также может вызывать воспаление яичников, хотя многие ошибочно считают его безопасным для женского организма".

Прививки от кори, краснухи и эпидемического паротита стимулируют иммунную систему ребенка, помогая ей распознавать и уничтожать патогены. Это способствует формированию долгосрочной защиты от инфекционных заболеваний. Без иммунизации дети становятся уязвимыми к инфекциям, которые могут протекать тяжело и даже приводить к летальному исходу. Кроме того, отказ от вакцинации может привести к распространению редких или исчезнувших заболеваний, - сообщает КП-Тюмень.