Состав участников избиркома Центрального округа Тюмени изменился

На 2 участках избирательных комиссий Центрального административного округа Тюмени назначили новых членов с правом решающего голоса. Документ с назначением опубликован на сайте администрации города.

Новым участником избирательной комиссии УИК 2226 стал Станислав Демьяник. А в УИК 2217 членом участковой избирательной комиссии стала Наталья Побединская.

Между тем приближается единый день голосования, который пройдет 14 сентября. Осенью жителям области предстоит выбрать депутатов Тобольской городской думы, думы Тюменского муниципального округа и двух депутатов в городскую думу Тюмени – по избирательным округам № 10 и № 12, - сообщает Вслух.ру.